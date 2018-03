A L’Aquila spettacolo con disabili in scena

DANZA . L’AQUILA. La danza come strumento di integrazione tra disabili e non e come opportunità di capacità espressiva. È l'obiettivo principale del progetto culturale Route 2011 Danza e Disabilità presentato oggi all'Aquila.

Finanziato con il sostegno del Por-Fesr rimodulato per le aree del cratere con l'obiettivo di sviluppare coesione sociale, il progetto culturale sfocerà in uno spettacolo, con ingresso gratuito, che verrà presentato in anteprima nazionale domenica 15 aprile all'Auditorium della Scuola sottufficiali per la regia e la coreografia di Annalisa De Simone. Prodotto dall'associazione culturale "L'Etoile" dell'Aquila da un'idea di Ornella Cerroni, Route 2011 ha portato sul palcoscenico della danza quattro ragazzi diversamente abili attraverso laboratori semestrali che hanno toccato tutti gli aspetti dell'arte della danza.