Sindaco Giulianova riapre stadio Fadini

SPORT. GIULIANOVA. Il sindaco di Giulianova (Teramo), Francesco Mastromauro, ha firmato stamane l'ordinanza di riapertura al pubblico dello stadio

"Fadini" per la partita Giulianova-Vigor Lamezia (Lega Pro seconda divisione) fissata per domenica prossima. Il primo cittadino ha disposto l'apertura del settore sud parte A dei distinti, da destinare alle tifoserie ospiti, in quanto non interessato dalle problematiche che avevano imposta la chiusura della gradinata metallica del settore est. Inoltre, a determinare la decisione di Mastromauro c'e' anche il fatto che la Societa' Giulianova Calcio ha rappresentato l'assoluta necessita' di consentire la disputa dei rimanenti incontri presso l'impianto comunale, a causa della carenza di impianti alternativi. Il rischio che, altrimenti, la societa' giallorossa correrebbe e' l'applicazione delle sanzioni previste dalle Carte Federali.