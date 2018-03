Valter Crudo è il nuovo prefetto di Teramo

CRONACA. TERAMO. Si insedierà il 2 aprile prossimo il nuovo prefetto di Teramo Valter Crudo, che sostituira' Eugenio Solda' trasferito, dal 5 marzo scorso,

a Frosinone. Crudo, 54 anni, sposato e padre di due figli, e' laureato in giurisprudenza e nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilita': e' stato direttore della prima Divisione del Servizio Impianti Tecnici e Telecomunicazioni, dirigente dell'Ufficio Studi e Legislazione, svolgendo funzioni vicarie di direttore dell'Ufficio, direttore della prima Divisione del Servizio Immigrazione e Polizia di frontiera, capo ufficio di staff dell'Ufficio Affari Generali della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione, capo Ufficio Staff dell'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, capo Ufficio Staff dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. Inoltre, ha gestito i risarcimenti danni conseguenti ai fatti accaduti durante le manifestazioni del G8 di Genova nel luglio 2001 nonche' quelli conseguenti all'uccisione del giovane Stefano Aldrovandi e del tifoso Gabriele Sandri. Recentemente ha espletato l'incarico di commissario straordinario del Comune di Villa Literno (Caserta) e, dal 26 agosto 2011 e' commissario straordinario del Comune di Castel Volturno (Caserta).