Dopo 40 anni inaugurati strada e ponte in zona Pile

L’AQUILA. Il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ermanno Lisi hanno inaugurato stamani un nuovo tratto di strada con ponte, nella zona di Pile.

Si tratta di una strada il cui progetto era stato appaltato ben 40 anni fa, ripreso in considerazione dall’attuale amministrazione comunale e portato a termine con l’odierno taglio del nastro.

La realizzazione del ponte che passa sul torrente Raio, nella parte iniziale della strada, ha comportato una spesa di 800mila euro e rientra in un intervento più ampio che interessa tutto il nucleo di Pile, per la cui realizzazione, invece, sono stati investiti 3 milioni e 600 mila €.