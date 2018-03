Toni Servillo ad Avezzano

TEATRO. AVEZZANO. Arriva ad Avezzano, al Teatro dei Marsi il 12 aprile alle 17:30, un gigante del teatro e del cinema italiano: Toni Servillo con lo spettacolo “Letture Napoletane”, un sentito omaggio alla cultura partenopea e alla sua letteratura, attraverso le parole di Lassammo fa’ Dio di Salvatore Di Giacomo,

Fravecature di Raffaele Viviani, Sogno Napoletano di Giuseppe Montesano o Vincenzo De Pretore di Eduardo De Filippo, fino alla voce contemporanea di Enzo Moscato.

Lo spettacolo è uno degli appuntamenti di spicco della stagione teatrale “ContemporaneaMente” organizzata dal Teatro Lanciavicchio che sperimenta in questa occasione la collocazione pomeridiana di Domenica.



L’artista casertano dal 1977 è uno dei protagonisti della scena teatrale italiana, sia come autore che come attore, oltre ad aver vinto diversi premi in vari Festival Cinematografici Europei con alcune sue magistrali interpretazioni dei film di Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Cupellini o Molaioli.