Furto in centro commerciale, bottino supera 40mila euro

CRONACA. PRATOLA PELIGNA. Furto nella notte nel centro commerciale "Le Pratelle" di Pratola Peligna, con bottino complessivo superiore ai 40mila euro.

I ladri hanno prima scassinato due videopoker e il registratore di cassa del bar a servizio del supermercato, portando via circa 1.500 euro. Non soddisfatti, con un tombino in ghisa prelevato nel piazzale del vicino distributore di benzina, hanno spaccato la vetrata di un negozio di abbigliamento e si sono impossessati di capi firmati per un valore di circa 40 mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pratola Peligna.