Terremoto, prorogato incarico ai vigili del fuoco

RICOSTRUZIONE. L'AQUILA. L'ultima ordinanza firmata dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, proroga l’impiego del Corpo dei Vigili del Fuoco per le attività che lo stesso Corpo ha esercitato nei territori colpiti dal sisma sin dall’aprile 2009.

Il Governo ha preso atto delle mie richieste volte ad evidenziare la necessità della permanenza dei Vigili del Fuoco. Con l’ultima ordinanza si è andati oltre, introducendo, come elemento di novità, il concerto tra il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie e il direttore regionale del Corpo, eliminando di fatto la semplice proroga del contingente già utilizzato e riconducendo l’impiego del Corpo ad elementi di flessibilità rispetto alle esigenze che da qui in futuro si appaleseranno. Ne ha dato notizia il commissario Gianni Chiodi