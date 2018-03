Nuova Banca de L’Aquila, oggi il primo incontro pubblico

BANCHE. L’AQUILA. Arrivano i primi risultati nella raccolta del capitale sociale della Costituenda Banca dell’Aquila. Il Comitato Promotore incontrerà

domani martedì 27 marzo alle ore 19:00 presso il locale L’Officina, sito nel complesso Rotilio Center, in via Carducci, i primi soci e altri cittadini interessati per comunicare l'importante superamento della soglia minima di 200 sottoscrittori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.L’incontro darà anche l’occasione per discutere «dell’importante ruolo che la Banca ricoprirà, una volta costituita, nel processo di ricostruzione e sviluppo economico del territorio aquilano».