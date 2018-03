Zia e nipoti arrestati ad Avezzano per drga

CRONACA. TAGLIACOZZO. Una zia e due nipoti sono stati arrestati dai carabinieri di Tagliacozzo in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare della

procura della repubblica di Avezzano. Si tratta di un'anziana di 71anni - P.P. - e di due nipoti trentenni: P.L. e P.F., queste ultime pregiudicate. Dalle indagini, iniziate nel maggio dello scorso anno, è emerso che le arrestate erano stabilmente inserite nel circuito dello spaccio di droga di Tagliacozzo. Le due nipoti in particolare, con la complicità della zia, avevano trasformato la propria abitazione in un vero e proprio minimarket della droga, nel pieno centro abitato, aperto 24 ore su 24. Da tempo i carabinieri stavano monitorando l'abitazione, notando un insolito e sospetto via vai di soggetti noti alle forze dell'ordine come assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini sono emersi anche alcuni casi di spaccio a domicilio nei confronti dei clienti più fidati.