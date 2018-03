David Grossman a L’Aquila

CULTURA. L’AQUILA. David Grossman, lo scrittore israeliano da anni impegnato sul fronte del dialogo e del confronto tra israeliani e palestinesi, sarà a

L’Aquila domani, martedì 27 marzo alle ore 18,30 presso l’ Auditorium “E. Sericchi” della Cassa di Risparmio dell'Aquila in Via Pescara, per incontrare il pubblico in occasione del terzo anniversario del terremoto che ha devastato il capoluogo abruzzese.

La manifestazione aquilana è presentata dai Festival di letteratura “Minimondi” e “L'Aquila Fenice”, in collaborazione con il Comune dell'Aquila e con il sostegno della Fondazione Carispaq, Provincia di Roma e Mondadori editore.