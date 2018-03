Identificato il piromane di San valentino

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. E’ stato identificato dagli uomini della Forestale il piromane che ha provocato l’incendio dello scorso 23 marzo.

Alle ore 09.00 circa la sala operativa del Corpo Forestale dello Stato aveva ricevuto una telefonata che avvertiva di un incendio boschivo in Via Brecciarola di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Il personale del Comando Stazione, giunto sul posto, grazie ad alcune preziose testimonianze di persone del posto e di pubblici ufficiali, riusciva ad individuare D.D’A. come soggetto gravemente indiziato del reato di incendio boschivo.

L’uomo, accompagnato nel comando per gli accertamenti di rito, confessava che al mattino presto aveva bruciato degli arbusti per ripulire il terreno e ipotizzando, erroneamente, che il fuoco fosse spento aveva abbandonato la zona tornando presso la propria abitazione. Le fiamme, evidentemente ancora vive, ed alimentate dal vento, avevano ripreso vigore in poco tempo e avevano interessato il vicino bosco di latifoglie. Il responsabile è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di incendio boschivo colposo.

L'incendio è stato spento, alle ore 12.00 circa ed ha interessato un'area complessiva, tra incolto e bosco di latifoglie, di circa 1,50 ettari. Sono intervenuti sette forestali appartenenti ai Comandi Stazione di Caramanico, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Sant’eufemia a Majella e cinque Vigili del fuoco.