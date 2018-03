Rapinata edicola Montesilvano, bottino 400 euro

CRONACA. MONTESILVANO. I carabinieri della Compagnia di Montesilvano indagano su due episodi avvenuti in città: una rapina a un'edicolante e un

tentativo di rapina a un imprenditore che tornava a casa. Nel primo caso, la proprietaria di un'edicola in Corso Umberto è stata strattonata da un extracomunitario che fingeva di osservare le riviste esposte ed è riuscito a portare via l'incasso della giornata, circa 400 euro. Il tentativo di rapina è avvenuto in via Strasburgo. Il proprietario di un night, mentre rientrava a casa all'alba, è stato bloccato da due persone incappucciate e armate di pistola. L'uomo ha però cominciato a gridare e i due sono fuggiti.