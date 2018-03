La Provincia premia Ennio Bellucci per “I Paesi d’Abruzzo"

TELEVISIONE. ABRUZZO. Il presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio questa mattina ha consegnato una targa al giornalista di Rai Abruzzo

Ennio Bellucci, autore della rubrica “I paesi d’Abruzzo”, in onda su TGR Abruzzo e di varie pubblicazioni. Hanno partecipato il direttore della sede RAI dell’Abruzzo Mauro Trapani, del Capo redattore Silvano Barone e dell’Assessore provinciale al turismo Remo Di Martino.

«Ennio Bellucci ha saputo far conoscere e raccontare quell’Abruzzo che in molti, e io confesso di essere fra loro, non conoscono – ha detto il presidente Di Giuseppantonio. Attraverso la televisione ha portato in tutte le case l’Abruzzo dei piccoli centri e che rappresentano una ricchezza dal punto di vista culturale e umano e lo ha fatto perchè ci credeva e ci crede. Grazie alla sua passione professionale e personale – ho conosciuto Bellucci quando ero Sindaco di Fossacesia perché anche al mio paese dedicò una puntata della sua rubrica - molti di quei paesi sono diventati meta di turismo e di studio. Ora che è in pensione il mio augurio è che possa continuare a coltivare il suo impegno per far conoscere l’Abruzzo: e di questo dobbiamo essergli tutti grati».