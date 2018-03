Lavori sulle strade della Provincia a Cepagatti, Alanno e Cugnoli

CRONACA. PESCARA. L’importo totale è di 1 milione e 336mila euro, per i quali è stata appena pubblicata la gara di appalto. Lo annunciano il presidente

Guerino Testa e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Ruggeri sottolineando che si tratta di interventi su strade molto trafficate e di una certa rilevanza per i collegamenti nell’area interna. In particolare una parte di queste opere riguarda la provinciale 602 e i suoi innesti. Si prevede infatti la realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio tra la statale 81 e la provinciale 44b a Villanova di Cepagatti. Il rondò avrà un diametro esterno di 50 metri. Nel territorio di Cepagatti si prevede anche l’allargamento di una curva (denominata della Asl): si interverrà modificando il tracciato stradale con la realizzazione di una curva di raggio pari a 45 metri che si raccorderà con la sede stradale esistente. Nel centro abitato di Villanova, infine, si provvederà al rifacimento del nuovo manto e alla creazione di un cordolo in cemento armato con pavimento in cemento nel tratto successivo a villa Pignatelli. Nell’area di Cugnoli, invece, i lavori riguarderanno dissesti idrogeologici e deformazioni stradali lungo le arterie Sp 51b, Sp 50, Sp 52 e Sp 51. Ad Alanno (la Sp è la n. 49) c’è la sistemazione della strada danneggiata dai dissesti idrogeologici che hanno causato il restringimento della carreggiata, avvallamenti e lesioni.