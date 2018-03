Università de L’Aquila: fissata la data delle elezioni per il rettore

CRONACA. L’AQUILA. Il decano dell’Università dell’Aquila, Aniello Russo Spena, ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione universitaria le date di

svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Rettore. Il primo turno avrà luogo il 17 maggio 2012. Eventuali turni successivi (secondo e terzo turno, e ballottaggio finale) avranno luogo il 24 e 31 maggio e il 7 giugno. Il decano, esercitando le prerogative previste dalla normativa, ha indetto l’assemblea di Ateneo per la presentazione delle candidature il giorno 20 Aprile 2012, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Rettorato (Reiss Romoli). Costituiscono l’elettorato attivo i professori ordinari e associati e i ricercatori; i rappresentanti degli studenti in Consiglio Studentesco, Senato Accademico e Consigli dei Dipartimenti (con voto pesato 0.5); il personale tecnico-amministrativo, che esprime una quota pari al 15% dei docenti elettori.