Furto in villa nella notte a Città Sant'Angelo

CRONACA. PESCARA. E' tornata in azione nella notte, a Citta' Sant'Angelo la banda di ladri che per svaligiare appartamenti e ville pratica un foro alle finestre per aprirle senza fare troppo rumore.

Stavolta e' stata presa di mira la villa di un professionista, intorno alle 3. Mentre in casa dormivano, i ladri sono entrati, hanno rubato le chiavi di una Bmw X6 parcheggiata in cortile e sono andati via a bordo di questa macchina, che dispone di un Telepass per cui e' stata monitorata nel suo percorso. I carabinieri della compagnia di Montesilvano, che si stanno occupando delle indagini, hanno appurato che l'auto e' uscita al casello di Caivano, nel napoletano, dove sono state attivate le ricerche. I proprietari dell'alloggio hanno lanciato l'allarme al 112 solo questa mattina. Dall'abitazione e' sparito anche un orologio.