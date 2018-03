Prove tecniche di capolinea per il 38

CRONACA. SAN GIOVANNI TEATINO. Si sono svolte questa mattina, sul piazzale dell’Ipercoop “Centro d’Abruzzo” le prime operazioni di collaudo per il

nuovo capolinea della linea urbana della Gtm numero 38, che, come concordato in autunno in una riunione tecnica svoltasi nella sala consiliare del Comune, prolungherà le sue corse dall’aeroporto fino al parcheggio del centro commerciale di via Po. Erano presenti i responsabili della Gtm, del Servizio Trasporti della Regione Abruzzo, della Motorizzazione Civile, oltre al sindaco, Luciano Marinucci, e al suo vice ed assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Di Clemente. «La concretizzazione dell’accordo con Regione e Gtm – ha commentato il primo cittadino – è per noi motivo di soddisfazione: stiamo facendo di tutto per migliorare le condizioni nelle quali si viene ad operare nel nostro territorio e in un momento di crisi economica è importante dare più strumenti possibile ai cittadini ed agli imprenditori. Secondo le stime fornite questa mattina dai responsabili della Gtm, il capolinea dovrebbe diventare operativo entro il 15 aprile prossimo.