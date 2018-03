Pescara-Chieti in taxi a 90 euro, tassista denunciato

CRONACA. PESCARA. Nei giorni in cui Pescara è rimasta bloccata a causa delle abbondanti nevicate un tassista del capoluogo adriatico ha preteso 90 euro da

una donna che doveva raggiungere urgentemente l'ospedale di Chieti per un intervento chirurgico. Dopo una trattativa con il tassista la donna, che si trovava con la figlia, ha pagato 70 euro, ma subito dopo si è rivolta alla polizia ferroviaria e ha segnalato l'accaduto. Al termine di tutti gli accertamenti del caso la polizia ferroviaria, coordinata da Davide Zaccone, ha denunciato il tassista per truffa aggravata. Per un percorso del genere la somma massima che l'uomo avrebbe potuto chiedere era di 40 euro, in base alle tariffe previste e alle possibili maggiorazioni, ma evidentemente ha approfittato dello stato di necessità della cliente, e comunque non ha emesso ricevuta. La polizia ferroviaria invita i cittadini che sono stati vittima di episodi simili a denunciare casi del genere.