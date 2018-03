Mercato via Pepe chiude in anticipo per la partita del Pescara

CRONACA. PESCARA. Chiusura anticipata oggi per il mercato rionale di viale Pepe: alle 13 in punto tutte le bancarelle dovranno aver sgomberato l’area per

consentire lo svolgimento della partita serale Pescara-Brescia prevista per la serata. Lo svolgimento dell’evento sportivo richiede necessariamente alcuni lavori preparatori, come la sistemazione dei betafence quali pre-filtro per l’ingresso dei tifosi, oltre alla pulizia completa dell’area mercatale e la chiusura al traffico dell’intera via Pepe e di via D’Avalos, nel tratto compreso tra via Pepe e l’ex Aurum.