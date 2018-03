Post terremoto, per l’Ater di Chieti iniziano i lavori di riparazione

CRONACA. CHIETI. Da lunedì prossimo partiranno gli interventi di riparazione dei danni causati dal terremoto sulle Palazzine di Via Amiterno.

«Dopo aver concluso tutti gli adempimenti previsti dalla legge», annuncia l’amministratore unico Marcello Lancia, «iniziano i lavori per le palazzine numero 3 e numero 4 di proprietà. Si tratta, ovviamente, solo dell’inizio perché entro il prossimo mese termineranno le procedure per l’aggiudicazione delle riparazioni dei danni anche sulle altre tre palazzine di Via Amiterno così da concludere l’iter procedurale previsto dalla nostra Azienda».

La spesa complessiva è di 1 milione di euro. I fondi sono erogati per la proprietà Ater, all’Ater stessa da parte del Commissario per la ricostruzione e per i privati (che hanno delegato l’Ater) all’Ater stessa tramite il Comune di Chieti che li richiede al medesimo Commissario per la ricostruzione.