Bimba nasce morta all’ospedale di Pescara. Genitori presentano denuncia

PESCARA. La bambina affetta da malformazione, ieri sera la tragedia.

Sarà la Procura a dover chiarire le cause del decesso di un neonato. I genitori della bimba, nata morta all'ospedale di Pescara hanno presentato un esposto alla magistratura chiedendo di sapere la verità su quanto accaduto alla loro bambina.

L'episodio si è verificato ieri sera e gli inquirenti avrebbe già acquisito la cartella clinica in ospedale per disporre, eventualmente, l'autopsia sul corpicino della nascitura.

A quanto si è appreso la bimba aveva delle malformazioni, che erano già note alla mamma, una donna sudamericana che vive in provincia di Chieti. La donna avrebbe raggiunto l'ospedale di Pescara per affrontare un parto naturale ma poi sarebbe stato deciso di eseguire il cesareo. La bimba, però è nata morta. Adesso i genitori chiedono di sapere perché, se il decesso sia legato ai problemi di salute della piccola o a complicanze durante il parto.