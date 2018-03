Furti a Torre de’ Passeri, preso il presunto autore

CRONACA. PESCARA. E’ stato arrestato l’uomo che, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, metteva a segno furti notturni nei negozi della zona di Torre de' Passeri.

L’uomo è stato fermato dai militari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In manette è finito Pierpaolo Epifano, 31 anni, con l’accusa di furto aggravato continuato. L'uomo, che ha problemi di tossicodipendenza e precedenti di polizia, avrebbe messo a segno furti a ottobre in un panificio di Torre de' Passeri, dopo aver forzato la porta di ingresso, portando via 30 euro che erano nella cassa. A febbraio scorso avrebbe raggiunto due volte il supermercato "A&O", impossessandosi in una occasione di 700 euro custoditi nei video poker e in una cassetta e in un'altra di 40 euro, un modem e di una chiavetta Usb di abbonamento a Sky. L'arrestato e' stato condotto in carcere. Le indagini sono state dirette dal maresciallo Giovanni Rolando.