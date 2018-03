E’ ABRUZZESE IL MIGLIOR OLIO DOP ITALIANO "FRUTTATO LEGGERO"

IL PREMIO. ABRUZZO. Come già avvenuto per il vino – con le medaglie assegnate al concorso “Chardonnay du Monde” – anche per l’olio abruzzese la partecipazione a Vinitaly e Sol di Verona si annuncia nel migliore dei modi. Il premio Sirena d’Oro 2011, dedicato ai migliori oli extravergine di oliva italiani a Denominazione di Origine Protetta, ha assegnato il massimo riconoscimento all’olio Dop Colline Teatine della Tenuta Zimarino Masseria Don Vincenzo di Vasto nella categoria “fruttato leggero”. «E’ la prima volta dopo nove edizioni del concorso che un olio abruzzese riesce a classificarsi al primo posto – ha commentato l’assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febbo – in un concorso che valorizza le specificità territoriali che gli oli Dop riescono a garantire per il consumatore in virtù di un rigoroso disciplinare di produzione. E’ un premio che rappresenta sicuramente un buon viatico per l’intero settore olivicolo abruzzese che con 27 aziende parteciperà al Sol di Verona». Al concorso Sirena d’Oro 2011, promosso dal Comune di Sorrento, dal ministero delle Politiche agricole e forestali, dalla commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e dell’assessorato all’Agricoltura della regione Campania, hanno partecipato 193 aziende in rappresentanza di 34 delle 39 Denominazioni di origine riconosciute dall’Unione Europea. Alla selezione finale sono giunti 58 oli: tre di essi sono stati premiati con la Sirena d’Oro nelle categorie “Futtato Leggero”, “Fruttato Medio” e “Fruttato Intenso”, mentre ai classificati nelle posizioni inferiori sono andati rispettivamente i premi Sirena d’Argento, Sirena di Bronzo e Gran Menzione. 31/03/11 11.40