Cadavere di un uomo trovato nel Teramano

CRONACA. SILVI. Il cadavere di un uomo è stato trovato in spiaggia all'altezza del Lido Marlin a Silvi. Stando alle prime informazioni, il corpo rinvenuto stamani in mare, all'altezza del Lido Marlin a Silvi, potrebbe essere quello di un uomo di circa 75 anni, scomparso da Sant'Egidio alla Vibrata due giorni fa. Il cadavere, trovato in acqua da un pescatore locale, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Atri per l'identificazione ed i successivi accertamenti. Delle indagini si stanno occupando gli uomini della Capitaneria di Porto di Silvi.