Associazione reduci garibaldini, onorificenza per presidente Carichieti

CRONACA. ORTONA. Domenica nelle sale del Museo Musicale d’Abruzzo a Palazzo Corvo ad Ortona si è tenuta l’assemblea annuale dell’associazione nazionale veterani e reduci garibaldini (sezione Abruzzo-Ortona). Sono state riconfermate le cariche sociali, in particolare la presidenza di Francesco Sanvitale,

e si sono illustrate le attività realizzate nel 2011 dall’associazione e quelle programmate per il futuro. Ci si è particolarmente soffermati sul resoconto della mostra “Garibaldi e l’Unità d’Italia: i mille volti del mito” curata da Sanvitale con pezzi della sua collezione privata di memorabilia garibaldine, a Palazzo De Mayo in Corso Marrucino a Chieti, sede della Fondazione Carichieti, dal 29 ottobre 2011 al 29 gennaio 2012. La prestigiosa esposizione, che ha avuto numerosissimi visitatori, è stata realizzata con la collaborazione dell’Istituto Nazionale Tostiano, il patrocinio della prefettura di Chieti e del Comune di Ortona, e il sostegno economico della Fondazione Carichieti, per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia. Proprio per ringraziare l’operato della Fondazione teatina, al termine della seduta, si è tenuta una piccola cerimonia di conferimento al presidente della Fondazione Carichieti, Mario Di Nisio, della “Stella della Solidarietà Garibaldina”, onorificenza istituita da Garibaldi nel 1863 per premiare quanti si fossero resi benemeriti nei confronti della Fratellanza Garibaldina, da cui discende l’attuale associazione.