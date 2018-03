Blitz nel quartiere senegalese, trovati 6 irregolari

CRONACA. MONTESILVANO. Questa mattina, intorno alle 6, 50 uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza, forestale con l’ausilio della polizia

municipale ed il supporto dei Vigili del Fuoco e del personale del 118, hanno proceduto al controllo di 40 appartamenti dei condomini Viola e Tilia (scale A e B) di via Ariosto, dove dimorano stabilmente cittadini extracomunitari, di prevalente etnia senegalese, alcuni dei quali non in regola con la normativa in tema di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri.

L’operazione, decisa e pianificata in sede di riunione del Tavolo Tecnico Operativo interforze, ha visto la partecipazione anche di Ispettori della Asl di Montesilvano, giunti sul posto al fine di verificare le condizioni igieniche-sanitarie delle unità abitative, nonché l’impiego di due unità cinofile antidroga del Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano.

Nel corso dell’operazione, sono stati rintracciati sei cittadini senegalesi in posizione irregolare, successivamente accompagnati in Questura per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale. Due degli stranieri irregolari sono stati denunciati da personale del Corpo Forestale dello Stato per inottemperanza all’ordine di espulsione emesso dal Questore di Pescara.