Chieti, Nicola D’Alterio entra in Consiglio Provinciale

POLITICA. CHIETI. Nicola D’Alterio è il nuovo consigliere provinciale del Pdl. D’Alterio, che ha esordito in Consiglio Provinciale durante la seduta di ieri,

prende il posto di Tonino Marcello, da poco più di un mese nominato assessore, e farà parte delle Commissioni consiliari Lavori Pubblici, Bilancio e Servizi sociali. Nato a Torino di Sangro, 42 anni il prossimo agosto, D’Alterio è sposato, ha due figli di 11 e 8 anni, svolge la professione di Medico Veterinario ed è dipendente dell’Asl Lanciano Vasto Chieti dal 2002 presso la quale si occupa di sicurezza alimentare come Veterinario Dirigente.

Nel 2008 si è candidato alle elezioni comunali di Torino di Sangro ottenendo un brillante risultato - primo degli eletti - per cui attualmente è consigliere di minoranza. La sua passione per la politica nasce ai tempi dell'università allorquando ho ricoperto diverse cariche negli organi di rappresentanza dell'Ateneo di Bologna.