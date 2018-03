Caduta massi, chiusa strada nel teramano

CRONACA. TERAMO. Chiusa al traffico la provinciale 43/A per Intermesoli, frazione di Pietracamela parzialmente ostruita da alcuni massi che si sono staccati dalla parete sovrastante. «Tutto il versante appare in uno stato di precaria stabilità, quindi, per ragioni di sicurezza, si è deciso di chiudere la strada», spiega l'assessore alla Viabilità della Provincia di Teramo, Elicio Romandini. Per i residenti esiste comunque una viabilità alternativa, anche se con percorso più lungo e disagiato.

«Abbiamo avvisato la Protezione Civile e ora aspettiamo la relazione del geologo per valutare gli interventi della messa in sicurezza - aggiunge l'assessore -. Rimane il problema delle risorse, perché la Provincia è allo stremo: abbiamo già speso tutti i fondi per la manutenzione per far fronte alle emergenze di questi mesi e, soprattutto dopo la nevicata di febbraio, la situazione appare oltremodo grave. Aspettiamo risposte da Governo e Protezione Civile alle nostre istanze di risarcimento, confidando che arrivino i tanto attesi 20 milioni dei fondi Fas residui».