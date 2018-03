Basciano, al via messa in sicurezza della Torre dell’orologio

BASCIANO. 23.217,76 euro. E’ l’importo stanziato dal Comune di Basciano per mettere in sicurezza la Torre dell’Orologio, l’edificio lesionato in seguito al sisma del 6 aprile 2009.

Un sopralluogo effettuato subito dopo gli eventi sismici ha evidenziato uno stato di danno medio-grave sulla muratura apicale della struttura. E’ per questo che la Giunta Comunale ha deliberato il 07/09/2011 un intervento di messa in sicurezza della Torre, affidando al Responsabile dell’Area Tecnica le procedure possibili per l’ottenimento di finanziamenti necessari alla riparazione e al miglioramento sismico dell’edificio.

Sarà l’ingegnere Franco Porrini con studio tecnico in Castellalto ad occuparsi della progettazione e direzione dei lavori e degli interventi necessari alla messa in sicurezza della torre civica dell’Orologio.