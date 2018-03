Ztl Pescara, ultimi giorni per ritirare i pass

CRONACA. PESCARA. La nuova Zona a traffico limitato, sistemata l’intera segnaletica, entrerà in vigore, senza ulteriori deroghe, lunedì prossimo 19 marzo. Agli utenti che hanno diritto al pass, circa 3mila in tutto, il Comune ha concesso altri venti giorni di tempo per prendere confidenza con la nuova disciplina,

posticipando l’entrata in vigore dei provvedimenti, altrimenti fissata allo scorso primo marzo. Ma da lunedì solo chi avrà il nuovo permesso potrà parcheggiare gratis, tutti gli altri potranno rinnovare anche in seguito il pass, ma nel frattempo non potranno più beneficiare della sosta gratuita. E da lunedì 19 marzo verrà completamente scoperta anche la nuova segnaletica con l’ampliamento delle aree in cui è prevista anche l’istituzione del disco orario per i non residenti, e una nuova disciplina per il carico e scarico delle merci, fissando zone e orari ben precisi al fine di tutelare la nuova pavimentazione realizzata nelle strade in via di riqualificazione. E sempre da lunedì saranno utilizzabili i 400 posti auto gratuiti riservati ai residenti delle vie del centro presso l’area di risulta, e sarà gratuita anche la sosta in piazza Muzii dove i non residenti potranno lasciare l’auto gratis per 60 minuti con disco orario.