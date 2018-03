Nella mia mente, le foto per solidarietà di Antonio Oddi

AVEZZANO. “Nella mia Mente, quello strano equilibrio sopra la follia” è la nuova iniziativa di solidarietà del fotografo Antonio Oddi a favore del CSM di Avezzano diretto dal Angelo Gallese.

«Entrando in quella che ci piace chiamare La casa del Dipartimento di Salute Mentale e della struttura riabilitativa psichiatriche Arcobaleno e Crisalide di Avezzano», spiega Oddi, «si ha la sensazione di entrare veramente in una grande comunità di amici legati da un obiettivo comune, quello di condividere sereni momenti della vita. Vieni accolto come un vero ospite, con calore, tutti si adoperano per farti sentire a tuo agio porgendo sedie per farti accomodare, offrendoti da bere o del caffè, offrendoti quel loro “poco” che in quel caso diventa il loro più “tanto” del mondo. Ed è proprio per questo motivo che ho voluto dar vita al progetto Nella Mia mente, perché alla base c’è già una grande voglia di stare assieme e condividere anche “l’essenziale” che spesso è “invisibile agli occhi” tanto per citare Saint-Exupéry nel suo Piccolo Principe».

Verranno realizzate della cartoline, recanti nel retro un codice di conto corrente bancario intestato All’Associazione Percorsi Nuovi di Avezzano per le donazioni che gestiranno i responsabili del Centro e dal ricavato si provvederà ad acquistare oggetti che servono alla struttura.

Le cartoline rappresenteranno una giornata tipo del Centro.