Pescara, Di Marco delegato allo sviluppo dei bocciodromi

POLITICA. PESCARA. Sarà il consigliere comunale Michele Di Marco, del gruppo consiliare di Pescara Futura, il delegato all’assunzione di iniziative per il miglioramento e lo sviluppo dei bocciodromi cittadini, con particolare riguardo a quello in via di realizzazione nel rione Fontanelle. E’ l’incarico che il sindaco ha assegnato ieri mattina, con la firma del relativo provvedimento, considerando il ruolo del consigliere Di Marco «un valido supporto all’attività della giunta e dell’intera amministrazione, fermo restando che tale incarico non comporterà un aumento di spesa per il governo cittadino e il consigliere farà comunque capo al sindaco per riferire in modo costante circa le attività svolte e le eventuali necessità riscontrate».