Hockey prato, serie B : qualificazione matematica per l'Avezzano.

AVEZZANO. Vincendo in casa per 4 a 0 contro l'HC Tevere, l'Hockey Avezzano supera matematicamente il primo turno del girone C della serie B di hockey prato. Partita giocata tutta in attacco dai marsicani, che con questa vittoria si portano al primo posto nel girone, in attesa di conoscere i nomi delle squadre che arriveranno a comporre la fase finale del girone.

Le probabili candidate sono S.Vito, Campagnano, Potenza Picena e Mogliano, tutte avversarie storiche dei marsicani, che preannunciano un torneo di fuoco per l'accesso alle finali per la serie A2. Nella partita di Domenica scorsa da segnalare le eccellenti prestazioni di Mattia Palumbo (che segna tre delle quattro reti biancoverdi), e di Pierfrancesco Fracassi, che comincia a mostrare il suo carattere di difensore di razza. Domenica prossima in casa, i biancoverdi affrontano l'NCR Lazio, in una partita dall'esito abbastanza scontato.