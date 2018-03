Povia, il tour parte dall’Abruzzo

MUSICA. PINETO. Parte da Borgo Santa Maria, a Pineto il nuovo tour del cantautore Povia.

Toccherà più di 40 piazze insieme alla sua band composta da batteria (Claudio Del Signore) basso (Mirko Pieri) 2 chitarre (Andrea Morucci, Giulio Pineschi) tastiere (Alessio Buccella) accompagnata da coriste (Anna Oleandro, Clarissa Lelli).

Caratteristica unica di questo spettacolo, identicamente agli anni precedenti, lo spazio ‘Live in web’ nato per

dare la possibilità al pubblico di seguire le performance attraverso lo streaming digitando la password presente nei suoi dischi originali. L'interattività non si ferma qui, infatti sarà possibile dialogare con lui tramite gli sms che verranno proiettati sul maxischermo alle sue spalle.