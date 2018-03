Bibliagorà, tutto sulla Bibbia a Pescara

PESCARA. Si terrà a Pescara dal 14 al 17 Marzo 2012, la manifestazione “Bibliagorà – La Bibbia nella società contemporanea”.

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Controcorrente in collaborazione con numerose istituzioni regionali, nazionali ed internazionali. La kermesse, che vedrà anche la collaborazione della Biblioteca Provinciale “Gabriele D’Annunzio”, prevederà una mostra sulla Bibbia dal titolo “La Bibbia in Italia” che si terrà nella Sala “E. Flaiano” presso l’Aurum di Pescara (orari di apertura della mostra: 14, 15 e 16 Marzo: dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30; sabato 17 Marzo dalle 9:30 alle 13). Diverse le società bibliche che collaborano attivamente all’iniziativa: Società Biblica Italiana, Società Biblica Britannica e Forestiera, Società Biblica di Ginevra, La Buona Novella. Oltre ad una varietà di Bibbie e traduzioni antiche che coprono tutti i secoli dal ‘500 ad oggi, un ampio assortimento di Bibbie contemporanee, la mostra “Bibbia e pittura” della pittrice Susanne Stoehr e quella del fotografo vastese Nicolino Sapio su “Bibbia e infanzia”, la mostra offrirà al pubblico oltre 40 pannelli espositivi che illustreranno dettagliatamente la storia della Bibbia e della sua divulgazione in Italia. Unitamente all’esposizione museale il format prevederà anche una conferenza, un workshop, la 6ª edizione del Festival Arte Controcorrente, e un concerto live.

La conferenza di apertura dal titolo "La Bibbia nella società contemporanea: quale impatto?" (14 Marzo ore 17, Aurum, Sala F.P. Tosti) vedrà la partecipazione di diverse personalità della cultura, favorendo un proficuo dibattito sul ruolo della Scrittura a partire da prospettive e orientamenti culturali diversi. Alla tavola rotonda moderata dal professor Enzo Fimiani (direttore Biblioteca D’Annunzio di Pescara) interverranno il professor Attilio Danese (Istit. Toniolo “Scienze Religiose” e direttore della rivista Prospettiva Persona).