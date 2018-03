Maltrattamenti in famiglia: arrestato un 45enne

MOSCAINO SANT’ANGELO. I carabinieri di Mosciano, agli ordini del maresciallo aiutante Paolo Gentile, hanno arrestato Fabrizio Di Donato, 45enne del luogo, già noto per fatti di giustizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Teramo per maltrattamenti in famiglia. Da mesi in casa Di Donato che vive con i suoi genitori pensionati ed il fratello il clima era diventato “irrespirabile” a causa dei ripetuti comportamenti vessatori, minacce di morte e danneggiamenti vari posti in essere da qualche mese.

L’uomo è già stato condannato per lo stesso reato.

L’ennesimo episodio verificatosi lo scorso mese di febbraio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti la famiglia ormai stanca di passare le notti in bianco ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che dopo indagini hanno chiesto l’arresto dell’uomo.

Di Donato è nel carcere di Teramo.