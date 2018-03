Amministrative, Palladini candidato sindaco a Tollo

POLITICA. TOLLO. Achille Palladini già vice sindaco, primo eletto nell’ultima campagna elettorale nella lista “ Nuova Alleanza per Tollo”, sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Tollo.

Venerdì 9 marzo, alle ore 20.30, presso l’Hotel Moreno a Tollo, ci sarà la presentazione della sua candidatura.

Palladini, 63 anni, sposato con due figli è medico generale specializzato in geriatria e gerontologia, consigliere comunale da 35 anni, protagonista di battaglie per la salvaguardia del territorio, da anni si impegna per il bene del suo paese. «La nostra è stata una politica sociale del fare, non del dire, spiega Achille Palladini, e su questa linea di presenza e disponibilità nei confronti dei tollesi, io voglio andare avanti. Le mie priorità continueranno a riguardare: la salvaguardia del territorio, voglio sottolineare come il movimento contro il centro oli a Tollo, sia nato proprio con la nostra amministrazione, l’occupazione giovanile, la famiglia e gli anziani».