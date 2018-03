Ruba 5 portafogli, denunciata donna di Fossacesia

CRONACA. FOSSACESIA. I carabinieri di Fossacesia, diretti dal maresciallo Gregorio Destratis, hanno denunciato una donna di 37 anni responsabile di aver rubato 5 portafogli all’interno di una ditta in danno di 5 donne dipendenti. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini la donna si sarebbe resa responsabile anche di ricettazione in quanto presso la sua abitazione sono state recuperate numerose carte-raccolta punti che erano state oggetto di furto il 27 febbraio 2012, in danno di una 26enne Santa Maria Imbaro e il 6 dicembre 2011, in danno di un altra 62enne di Lanciano.