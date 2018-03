Tirreno-Adriatico, chiuse le scuole a L’Aquila

L’AQUILA. Sabato prossimo, 10 marzo, in occasione del passaggio della quarta tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico (Amelia-Chieti), saranno sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Lo prevede un’ordinanza del Sindaco, Massimo Cialente.

Nel provvedimento si tiene conto del fatto che le vie che la carovana attraverserà, e che saranno chiuse al traffico per il passaggio dei corridori (viale Corrado IV, via Vicentini, viale della Croce Rossa, via Panella, via della Crocetta, via Cencioni e la statale 17 verso est), comporterà inevitabilmente un aumento del traffico nelle strade non interessate dalla chiusura. Pertanto, l’ordinanza, firmata dopo le intese avute con il Direttore regionale scolastico e con il parere favorevole del Prefetto, ritiene necessario disporre l’interruzione anticipata delle attività didattiche, per evitare possibili pericoli alla circolazione stradale e pedonale.