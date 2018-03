La Provincia di Chieti scopre le videoconferenze

CHIETI. La Provincia ha attivato un sistema di videoconferenza articolato in cinque postazioni sul territorio.

L’obiettivo del progetto, che si inserisce nel Piano provinciale per la mobilità sostenibile, è ridurre gli spostamenti dei partecipanti alle Conferenze dei servizi in materia ambientale alle quali partecipano i rappresentati di Arta, Comuni e Asl, Aziende e Cittadini interessati; ridurre gli spostamenti dei partecipanti agli incontri istituzionali (Comuni ed Enti territoriali); effettuare azioni di educazione ambientale a distanza, in particolare per le scuole. Le prime tre postazioni di videoconferenza sono state attivate a Chieti presso le sedi di via Spaventa e di piazza Venturi della Provincia e che ospitano rispettivamente il Settore Politiche del Lavoro e i Settori Urbanistica e Ambiente. E a S. Maria Imbaro presso l’Istituto Mario Negri sud. A Lanciano la postazione verrà ospitata presso la Sede distaccata della Provincia che si trova in via S. Spirito; una postazione verrà attivata anche a Vasto.