Rapina in banca a Giulianova, bottino da 2 mila euro

GIULIANOVA. CRONACA. Alle 10 di questa mattina di uomini, a volto scoperto e non armati, due rapinatori sono entrati nella filiale della Banca dell’Adriatico di Giulianova che si trova sulla statale 80 in località Colleranesco. I due hanno minacciato gli impiegati facendosi consegnare circa 2 mila euro e sono poi fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova.