Ubriaco fugge all’alt dei carabinieri, arrestato

CRONACA. ALANNO. I carabinieri di Alanno hanno tratto in arresto in flagranza di reato G.C., 28enne operaio incensurato di Pietranico.

Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, notato aggirarsi con fare sospetto alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’alt imposto dai militari e, bloccato dopo breve inseguimento, all’atto dell’identificazione, ha aggredito con calci e pugni i carabinieri i quali, con l’ausilio di un altro militare nel frattempo intervenuto sul posto, sono riusciti a neutralizzare e trarre in arresto l’esagitato.

Il ragazzo è stato deferito anche per guida in stato di ebbrezza alcolica e ristretto presso la camera di sicurezza di questa Compagnia Carabinieri in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.