Ragazzini già ladri: arrestati a Roseto. Minori hanno tentato la fuga in auto

CRONACA. ROSETO. Alle ore 16.00 circa di oggi 2 marzo 2012, i Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno arrestato in flagranza di reato due minori, di etnia rom, residenti in un campo nomadi di Roma, con un curriculum giudiziario costellato di precedenti specifici per furti.

I due giovani malviventi, nel primo pomeriggio odierno hanno tentato di forzare le porte di ingresso di due abitazione ubicate nella zona Nord di Roseto, venendo sorpresi dagli stessi proprietari e dandosi a precipitosa fuga a bordo di una Opel Astra di colore grigio. Immediatamente è stato dato l’allarme ai Carabinieri della locale Stazione attuando il collaudato piano di “cinturazione” della zona con tutte le pattuglie in circuito, che consentiva poco dopo di fare cadere i due minori nella rete della giustizia. Infatti, proprio una pattuglia della Stazione di Roseto intercettava e bloccava i due lungo la via Nazionale Adriatica a bordo della Opel segnalata, traendoli in arresto. Per uno dei due, quello che guidava l’auto, è scattata anche la denuncia per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.