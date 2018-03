Furti all’ospedale de L’Aquila: 6 denunce

CRONACA. L’AQUILA. Si è conclusa ieri, 29 febbraio, un’inchiesta condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila per individuare i responsabili di una serie di furti perpetrati all’interno dell’Ospedale Civile S. Salvatore.

Nei mesi scorsi erano state presentate una serie di denunce per furti di materiale vario, sia di impiego edilizio, sia sanitario ed in particolare di attrezzature tecniche a corredo delle sale di intervento chirurgico ospedaliero.

Il pm D’Avolio a disposto ieri perquisizioni e denunciato sei persone che dovranno difendersi dall’accusa di furto aggravato e continuato.

La Squadra Mobile ha anche individuato due dipendenti di una ditta di manutenzione delle caldaie del nosocomio i quali si sarebbero resi responsabili per la sottrazione di componentistica di vario genere.

Anche in questo caso le perquisizioni, disposte dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di rinvenire e recuperare presso le abitazioni dei due sospettati il materiale, che è stato restituito alla Ditta proprietaria. I due indiziati dovranno rispondere di furto aggravato.