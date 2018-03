Chiesa. E' morto don Filippo Murri

L'AQUILA. E' deceduto all'età di 83 anni Mons. Filippo Murri. Nato il 22 giugno 1929 a Casavecchia di Lucoli venne ordinato sacerdote da mons. Costantino Stella il 29 giugno del 1953.

Tra i vari incarichi ricoprì quello di vicario parrocchiale a S. Lorenzo di Beffi nel 1953, di parroco a S. Maria in Bagno dal 54 al '63. Fu parroco anche di Monticchio dal 63 al 75 e infine parroco di S. Giusta in L'Aquila. Mons. Murri per volontà dell'arcivescovo Molinari era stato insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità ed era anche Canonico emerito del Capitolo Metropolitano. E' stato autore di numerose pubblicazioni storico-religiose; in particolare si interessò delle figure dei santi originari della nostra diocesi e della storia diocesana in generale. Fu anche docente di religione cattolica nelle scuole statali. Le esequie verranno presiedute domani dall'arcivescovo Molinari nell'abbazia di S. Giovanni Battista in Lucoli alle ore 15.