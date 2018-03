Sequestro struttura abitativa in costruzione a Torino di Sangro

CRONACA. TORINO DI SANGRO. Un piano da 140 metri quadrati di superficie costruito sopra ad un fabbricato.

Lo hanno scoperto dieci giorni, fa nei pressi del Cimitero Inglese, i carabinieri di Torino di Sangro, a seguito di una attività d’indagine. Sette le persone denunciate a piede libero dalla Procura della Repubblica di Vasto.

Si tratta dei proprietari dell’immobile, del direttore dei lavori e dei responsabili legali delle imprese esecutrici delle opere edili. Il territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico. Il piano era stato realizzato per utilizzarlo quale civile abitazione ed è costituito da pilastri di cemento armato e relativo solaio allo stato grezzo, senza le prescritte autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, nonché in assenza degli attestati previsti per l’edificazione in zona sismica. Lo stabile, del valore commerciale complessivo di circa 200.000 euro a termine lavori, e’ stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato in custodia giudiziale ai proprietari.