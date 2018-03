Esplosi due colpi di pistola a Fontanelle

CRONACA. PESCARA. Due colpi di pistola sarebbero stati esplosi nel pomeriggio in via Caduti per Servizio, a Pescara. In base a quanto riferisce Domenico Pettinari, dell'associazione Codici, i due colpi sarebbero stati esplosi a seguito di una discussione avvenuta nei pressi del civico 25 tra un uomo gia' noto alle forze dell'ordine e altre persone che si trovavano a bordo di un'automobile bianca.



L'uomo, che vive proprio in quel palazzo, avrebbe minacciato di morte gli occupanti dell'auto e i colpi sarebbero partiti da chi si trovava nell'abitacolo. La polizia e' stata subito informata dell'accaduto.