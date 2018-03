Cialente nomina nuovo assessore: è Vincenzo Rivera

POLITICA. L’AQUILA. Il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente ha fatto entrare in giunta Vincenzo Rivera.

A lui le deleghe in materia di Contenzioso, Contratti, Affari Generali e Istituzionali, Anagrafe e Stato Civile, Pari Opportunità, Città della Pace, Solidarietà, Donazioni nazionali e internazionali, rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. «Ringrazio Vincenzo Rivera - ha dichiarato il sindaco Cialente - per aver accettato le deleghe. In questo momento è molto importante che vi sia un’azione di coordinamento da parte dell’assessore rispetto a materie urgenti quali l’anagrafe, che si sta occupando del censimento, e il contenzioso, al fine di tutelare gli interessi legali del Comune. In Rivera ho ravvisato la persona più adatta per rilanciare questi settori, in ragione della sua professionalità, delle esperienze curricolari e delle motivazioni». Vincenzo Rivera è attualmente consigliere comunale del Pd. Al suo posto entrerà in consiglio Lino Scoccia.