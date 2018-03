Giudice di pace muore in tribunale

CRONACA. PRATOLA PELIGNA. Un giudice di pace, Vilmo Cesarone, di 72 anni, è morto ieri mattina mentre faceva udienza a Pratola Peligna.

Un malore improvviso che lo ha colto lungo il corridoio della struttura giudiziaria dopo che si era recato per prendere dei documenti in cancelleria. Cesarone è stato soccorso da un avvocato che era con lui in quel momento e subito dopo dal personale della Croce verde di Pratola la cui sede si trova nello stesso stabile, che hanno cercato di rianimarlo. Ma non c'é stato nulla da fare. Vilmo Cesarone, ex insegnante all'Itis e all'istituto Agrario di Pratola di francese e materie letterarie, era molto conosciuto in Valle Peligna e in particolare a Raiano, dove risiedeva