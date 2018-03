La Giunta punta sul Ciapi: assegnati 496 mila euro per la formazione.

FORMAZIONE. CHIETI. La Giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha votato una delibera grazie alla quale sono state assegnate nuove risorse per la formazione professionale al Ciapi di Chieti.

In particolare i fondi, che ammontano a ad un importo pari a 496.800 euro, derivanti da precedenti economie, saranno utilizzati per finanziare i voucher per la formazione esterna degli apprendisti. «Si tratta di un passaggio importante per il rilancio del Ciapi – ha sottolineato l’assessore regionale Mauro Febbo – che dimostra chiaramente la volontà dell’amministrazione regionale di puntare su una struttura che da anni svolge un ruolo così prezioso come la Formazione. A questo proposito va sottolineato il lavoro e l’impegno del collega assessore Paolo Gatti grazie al quale sono state reperite queste preziose risorse. Si mettono così a tacere le voci secondo le quali la Regione non aveva l’interesse ad investire sul Ciapi: ancora una volta abbiamo risposto con fatti concreti e tangibili. Adesso proseguiamo su questa strada che punta al definitivo rilancio dell’organismo formativo e delle alte professionalità su cui può contare: si tratta di un patrimonio da preservare non solo per la città di Chieti ma per tutta la provincia».